На курорте Луговое с поличным задержали вора, который обкрадывал номера отдыхающих

В Николаевской области работники базы отдыха в Луговом задержали подозреваемого в краже.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Злоумышленник был задержан работниками базы сразу после преступления, когда он выходил из номера, держа в руках похищенные кошелек и мобильные телефоны.

«36-летний вор, который недавно освободился из мест лишения свободы за совершение аналогичных краж, приехал якобы на отдых и в течение недели промышлял в рекреационной зоне Лугового и Коблево. Он проникал в номера отдыхающих через окно или подбирал ключ к входному замку. Из жилищ он забирал оставленные владельцами кошельки и сумки, планшеты и мобильные телефоны. Паспорта и банковские карточки вор выбрасывал в камыш по дороге между Луговым и Коблево, похищенную технику продавал, а вырученные деньги потратил. Сейчас доказана причастность мужчины к совершению восьми преступлений», - сообщили в полиции.

Сейчас мужчине суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Часть похищенного имущества изъята и возвращена владельцам.

Напомним, что ранее в Николаеве задержали подростка, подозреваемого в кражах из автомобилей.