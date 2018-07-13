Мать Сенцова попросила Путина помиловать украинского политзаключенного

Мать украинского политзаключенного Олега Сенцова написала письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать сына.

Об этом сообщает «Громадське».

Сообщается, что письмо Людмилы Сенцовой написано 22 июня, а 26 его передали Путину. По словам сестры Сенцова Натальи Каплан, на сегодня нет реакции Кремля на просьбу о помиловании.

«Я обращаюсь к вам с просьбой помиловать моего сына Олега Геннадиевича Сенцова, 1976 г.р., осужденного российским судом к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в организации террористической группировки», - говорится в письме Людмилы Сенцовой.

В письме она также указывает на то, что Сенцов уже отсидел в тюрьме четыре года, а дома его ждут дети.

«Прошу вас, Владимир Владимирович, проявить милосердие и помиловать Олега Сенцова, не терять его жизнь и жизнь его близких. Мы ждем его дома», - отметила Сенцова.

Напомним, Олег Сенцов начал голодовку с 14 мая. Единственным условием ее прекращения он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ. Накануне Сенцов начал получать поддерживающую терапию.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов. Кольченко приговорили к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы. Вместе с ними также задержали Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния. Афанасьева в 2016-м году обменяли, Чирний останется в колонии в Магадане.

Отметим, что 2 июня в различных городах Украины, Британии и США прошли акции в поддержкуукраинских политзаключенных РФ.

Также ранее сообщалось, что в справке, выданной консульству Украины Федеральной службой исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому округу, политзаключенный Олег Сенцов называется гражданином Украины.

По информации сестры Сенцов, он потерял уже около 15 кг в весе.