Бойко, Злочевский и Клюев фигурируют в расследовании в США, - западные СМИ

Финансовая разведка США обнаружила 700 миллионов долларов, которые «семья Януковича» вывела за границу между 2008 и 2014 годами.

Об этом говорится в статье BuzzFeed, обнародованном 12 июля.

Документы, которые удалось получить журналистам, указывают, что украинские правоохранители избирательно пользовались находками американских коллег.

Вскоре после революции 2014 правительства США и Великобритании публично объявили о помощи Украине в возвращении активов Януковича. ФБР направило в Киев команду расследователей исследовать 2черную бухгалтерию» и другие доказательства финансовых преступлений правительства Януковича.

Агенты направили запросы в американские банки, чтобы получить больше информации о подозрительных транзакциях компаний, аффилированных с окружением Януковича и представителями его правительства.

Департамент казначейства США начал собирать эти записи еще в 2014 году, когда ФБР впервые начало расследовать отмывание денег и коррупцию администрацией Януковича. Именно эти транзакции в 2017 году были переданы команде специального прокурора Роберта Мюллера и стали поводом для более двух десятков обвинений в адрес Пола Манафорта, бывшего руководителя предвыборной кампании Дональда Трампа.

В 2014 году правоохранители США поделились с Украиной информацией о счетах за рубежом, принадлежавших близкому окружению Януковича и его бывшим чиновникам. Среди транзакций, которые удалось получить BuzzFeed News, являются следующие факты:

В течение последних шести месяцев режима Януковича компания МАКО, подконтрольная Александру Януковичу, провела сомнительных транзакций на 74 миллиона долларов США через дочерние компании, расположенные в Украине, Нидерландах и Швейцарии. Не менее 50 банковских транзакций проводились каждые три дня с назначением «предоплаты за уголь». Американские чиновники заявили, что операции считаются подозрительными, поскольку проходили они через оффшорные страны.

Министерство финансов США определило меньшей мере два десятка чиновников Януковича, которые присылали или получали подозрительные трансферты. Среди них украинский законодатель Юрий Бойко, бывший министр топлива и энергетики, подписант бюджета «вышек Бойко». Хотя власти США назвали его «предметом расследования государственной коррупции», Бойко никогда не был осужден в Украине.

Правоохранители США сообщили о подозрительной активности Prosperity Developments, подконтрольной 32-летнему олигарху Сергею Курченко, который является близким другом Александра Януковича. Зарегистрирована в Панаме, Prosperity Developments SA отправила или получила 550 миллионов долларов подозрительных банковских переводов в течение одного года.

Даже после того, как Янукович сбежал в феврале 2014 года, «Семья» сохраняла контроль над активами в Украине. Компания Activ Solar, которая контролируется зятем Сергея Клюева провела 71 подозрительную операцию за один месяц на общую сумму 11 миллионов долларов. Компания имеет прочные связи с Януковичем через нынешнего депутата парламента Сергея Клюева.

Другой член «Семьи», бывший министр экологии Николай Злочевский, стал фигурантом расследования из-за перевода 24 миллионов долларов со счетов на Кипре в ПриватБанк в Латвии. В электронных письмах, полученных BuzzFeed News, работники правоохранительных органов США сообщили Государственной службе финансового мониторинга о подозрительной транзакции в начале ноября 2014 года.

Через два года латвийские СМИ сообщили, что Украина не помогла в расследовании по отмыванию денег, поэтому замороженные 50 миллионов евро, некогда принадлежавшие украинским налогоплательщикам, остались в государственной казне Латвии.

Авторы статьи указывают, что никто из режима Януковича в Украине так и не был осужден.