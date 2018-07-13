В Одессе СБУ задержала мужчину в футболке с надписью «Escobar», планировавшего наладить наркотрафик через Украину

Иностранец, разыскиваемый Интерполом, был задержан в Одессе сотрудниками СБУ совместно с прокуратурой.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Уточняется, что он является «гражданином одной из Балканских стран». По предварительной информации, мужчина долгое время скрывался от правоохранительных органов Италии, где его обвиняли в контрабанде и незаконном сбыте наркотиков.

«Задержанный также планировал организовать незаконный транзит кокаина и героина в страны Евросоюза через территорию нашей страны», - проинформировали в пресс-службе.

Сейчас мужчина находится под стражей. Его могут экстрадировать в Италию.

Отметим, что на футболке у мужчины надпись «Escobar» - фамилия крупнейшего колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, который также считается одним из самых жестоких преступников ХХ века. На своем бизнесе он заработал более 3 млрд долларов. Эскобара называли «кокаиновым королем».

Напомним, на Киевщине полиция накрыла международную банду наркоторговцев, изъяв крупную партию кокаина.