Задержанный николаевский полицейский вместе с подельниками в месяц изготавливал амфетамина на 100 тысяч гривен

Задержанная в Николаеве организованная преступная группировка, которую возглавлял лейтенант полиции, в месяц изготавливала амфетамина на 100 тысяч гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, что наркоторговцев задержали 12 июля во время реализации очередной партии амфетамина, цена за грамм которого составляет 500 гривен.

«Во время осмотра автомобиля, на котором передвигались подозреваемые, обнаружили пакетики различного объема с порошкообразным веществом, весы и более 2000 гривен, полученные за продажу психотропного вещества. Предварительно установлено, что за один месяц злоумышленники изготавливали «товара» на сумму около 100 тысяч гривен. Следователями установлена ​​причастность злоумышленников к 10 фактам сбыта психотропного вещества на территории Николаева», - отметили в полиции.

Напомним, что свою лабораторию наркоторговцы обустроили в гараже.