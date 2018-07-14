На Закарпатье пьяный глава РГА на внедорожнике с еврономерами сбил двух женщин – одна из них скончалась

На Закарпатье глава Перечинской райгосадминистрации Виктор Олефир, находясь за рулем «Jeep Grand Cherokee» на «еврономерах» в нетрезвом состоянии, совершил наезд на двух женщин. В результате ДТП одна из пострадавших погибла.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Закарпатской области..

Инцидент произошел поздно вечером 13 июня в городе Перечин на ул.Октябрьской.

Пострадавшие в результате ДТП - жительницы Перечин в возрасте 71 и 56 лет, их доставили в реанимацию райбольницы.

«56-летняя женщина скончалась от полученных травм. За жизнь второй борются врачи», - сообщили в полиции.

Согласно заключению Закарпатского областного наркологического диспансера, водитель внедорожника находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту начато уголовное производство по ч.2 ст.286 УК (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Водитель задержан в порядке ст.208 УПК, автомобиль помещен на спецплощадку полиции.

Как отмечает местное издание Mukachevo.net со ссылкой на очевидцев аварии, мужчина ехал на большой скорости, а сбив женщин, протаранил отбойник и забор местного массажного салона.

«Вместе с главой РГА в авто был еще один пассажир. Оба не пострадали», - отмечает издание.

Виктор Олефир работает на должности главы Перечинской РГА с августа 2015 года.

Напомним, в Запорожской области депутат облсовета насмерть сбил пьяного голого мужчину, который бросился под колеса его авто.