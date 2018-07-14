В Киеве полиция задержала мужчину, грабившего кредитные учреждения в маске человека-паука

В Киеве задержали мужчину, который подозревается в разбойных нападениях на кредитные учреждения возле станции метро «Почайна» и других районах столицы.

Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

Сообщается, что подозреваемый в маске заходил в кредитные учреждения, угрожал работнику ножом, после чего забирал из кассы деньги. Нож и маску нападающий оставлял недалеко от места совершения преступления.

- Злоумышленник - 35-летний житель Деснянского района Киева, ранее не судимый. У нас есть достаточно доказательств о совершении им трех разбойных нападений возле станции метрополитена «Почайна», а также еще нескольких подобных преступлений на территории города, - сообщил начальник Оболонского управления полиции Михаил Никонов.

По словам задержанного, он заранее покупал маски Человека-паука и ножи, планируя избавиться от этих вещественных доказательств сразу после разбойного нападения. По приблизительным подсчетам, в целом мужчина ограбил кредитные учреждения на 65 тыс. гривен. Ему сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде ареста.

Напомним, на курорте Луговое с поличным задержали вора, который обкрадывал номера отдыхающих.