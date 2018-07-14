В Пакистане произошли два теракта, более сотни погибших и пострадавших

В Пакистане произошел один из крупнейших терактов за последнее время.
Об этом сообщает Reuters.
Сообщается, что минимум 133 человека человека погибли и более 230 получили ранения в результате взрыва двух смертников на предвыборном митинге в стране. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка «Исламское государство».
Отметим, что среди погибших был кандидат от провинциальных собраний Белуджистана Сирадж Раисани. Его брат Наваб Аслам Раисани служил главным министром провинции с 2008 по 2013 год. Этот теракт уже третий на уходящей неделе.
Напомним, в Индонезии произошла серия терактов в церквях – смертниками оказались участники ИГИЛ, включая несовершеннолетних детей.