В Мариуполе полиция ликвидировала лабораторию по изготовлению амфетамина

В городе Мариуполь Донецкой области правоохранители обнаружили нарколабораторию по изготовлению амфетамина в домовладении местного жителя.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Сообщается, что мужчина самостоятельно научился синтезировать опасное психотропное вещество и оборудовал хозяйственное помещение в собственном домовладении под наркокухню.

Оборудование и готовый продукт изъяли сотрудники управления противодействия наркопреступности ГУНП в Донецкой области совместно с областной прокуратурой и пограничниками во время обыскиваемым мероприятий.

Было установлено, что в 2017 году житель Кальмиусского района Мариуполя научился изготавливать этот вид наркотика через интернет, где приобрел и все необходимое для этого оборудование.

Лаборатория работала на приусадебном участке на территории его дома. Злоумышленник сбывал готовое вещество жителю Приморского района Мариуполя 1983 года, который затем распространял его среди местного населения по цене от 500 до 550 гривен за 1 грамм.

Отмечается, что на конечном этапе оперативных мероприятий было проведено четыре обыска – по местам проживания продавца и покупателя, а также в транспортных средствах, которые им принадлежат.

Изъято всего 31 грамм наркотика, 100 граммов прекурсора, лабораторная посуда, весы, приборы и принадлежности, которые использовались для производства психотропного вещества.

Все изъятое направлено на экспертизу в рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.307 (сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.

Напомним, в Николаеве оперативник уголовного розыска устроил в гараже нарколабораторию и «варил» амфетамин