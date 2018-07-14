Возле Гватемалы задержали подлодку с 800 килограммами кокаина – на пакетах с наркотиками были фото Неймара

В водах Тихого океана вблизи Гватемалы задержана небольшая подводная лодка, которая перевозила 823 килограмма кокаина.

Об этом сообщает «Николаевский спорт» со ссылкой на «Новое время».

Наркотики были упакованы в обертки с изображением бразильского футболиста Неймара. Подводная лодка была задержана и направлена на базу ВМФ Гватемалы. Трое колумбийцев, которые были на борту, задержаны.

Напомним, что ранее в Николаеве оперативник уголовного розыска устроил в гараже нарколабораторию и «варил» амфетамин.