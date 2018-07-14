В селе на Николаевщине конфликт на дискотеке закончился стрельбой – ранен один человек

В селе Степовое Николаевского района Николаевщины в ночь на 14 июля конфликт на дискотеке закончился стрельбой, в результате которой ранен 43-летний мужчина.

Об этом «Преступности.НЕТ» рассказала жена раненного мужчины Оксана.

Около 4:00 мужчине позвонил его сын, который сообщил о драке на дискотеке и попросил о помощи. По словам Оксаны, ее сын сказал: «Нас тут убивают». Отец бросился ему на помощь, когда он пришел на место происшествия, то конфликт почти стих. Но мужчину оскорбил сидевший в машине 18-летний парень Виталий. В ответ на это мужчина дал ему пощечину, а Виталий выстрелил в него из пистолета в упор и скрылся.

Мужчина получил два проникающих ранения – в руку и в грудь, одна из пуль пробила ему легкое и застряла возле сердца. Раненый сейчас находится в Николаевской центральной районной больнице.

По словам его жены, стрелявшего парня не задержали, но полиция опросила свидетелей произошедшего и приняла заявление. Ранее подозреваемый со своей компанией постоянно устраивал конфликты на дискотеке, поясняет женщина, в том числе, побил и ее сына.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» подтвердили, что мужчина получил ранения в ходе конфликта на дискотеке. На данный момент начато уголовное производство по статье 125 Уголовного кодекса Украины («Умышленное легкое телесное повреждение»), по результатам экспертизы возможна переквалификация на более тяжкую статью.

Напомним, что ранее в Николаеве произошла стрельба в баре.