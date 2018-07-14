В Харькове пьяный водитель сбил детскую коляску – погиб пятимесячный младенец

В Харькове пьяный водитель сбил детскую коляску, в результате ДТП погиб пятимесячный младенец, который был внутри нее.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Антон Геращенко.

«Опять в Харькове пьяный водитель повёз мертвецки пьяных дружков домой после отдыха за городом. И сбил на пешеходном переходе детскую коляску с ребёнком внутри. 5-месячный младенец погиб от полученных травм на месте. Водитель задержан патрульной полицией и отправлен на освидетельствование. Судьи должны быть справедливы и безжалостны к пьяным за рулем и должны давать им максимальные сроки наказания. Только длительные, реальные, а не условные сроки лишения свободы и публичный позор для водителей, садящихся пьяными за руль, могут остановить вакханалию на дорогах», - написал Геращенко.

В полиции Харьковской области уточнили, что ДТП случилось 14 июля около 18:00 на проспекте Гагарина. В момент аварии женщина с коляской стояла напротив пешеходного перехода у проезжей части.

«28-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением, выехал на тротуар и зацепил коляску, в которой находился пятимесячный мальчик. От удара ребенка выбросило из коляски. 20-летняя девушка получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Она находится в больнице. Открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами») Уголовного кодекса Украины», - пояснили в полиции.

Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове автомобиль «Lexus» под управлением Елены Зайцевой «вылетел» на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли пять человек, еще шесть получили ранения различной степени тяжести. Позже подозреваемая в смертельном ДТП в Харькове Зайцева признала в суде свою вину.