Глава разведки США предупредил о масштабной российской угрозе: «Индикаторы опасности снова засветились красным»

Электронная инфраструктура США «в буквальном смысле подвергается нападению» и в связи с атаками со стороны России наступил критический момент.

Об этом заявил директор национальной разведки США Ден Коутс во время выступления в аналитическом центре Hudson Institute, передает Инфорезист, ссылаясь на СBS News.

Также он отметил, что Россия, Китай, Иран и Северная Корея ежедневно осуществляют атаки.

«Я хочу сказать, что индикаторы опасности снова засветились красным», - добавил Коутс.

По словам главы американской разведки, агрессоры атакую разные цели, включая предприятия, объекты инфраструктуры, правительственные учреждения местного и федерального уровней, научные организации и финансовый сектор. Их цель, утверждает Коутс, использовать открытость США и разрушить долгосрочные конкурентные преимущества.

Глава разведки подчеркнул, что Россия действует наиболее агрессивно и вредит демократии, хотя интенсивность атак и уменьшилась по сравнению с 2016 годом.

«Мы все еще не видим того уровня вмешательства в выборы в отдельных штатах и в базы избирателей, как раньше. Но понимаем, что мы лишь в нескольких кликах от повторения ситуации», - сказал он.

В частности, Дэн Коутс предупредил о подготовке российскими хакерами масштабной кибератаки против Вашингтона.

Напомним, что ранее США и Великобритания обвинили российское правительство в масштабной атаке сетевое оборудование по всему миру.