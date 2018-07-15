«Креативные контрабандисты»: Пограничники на Волыни обнаружили имитаторы следов лося

В Волынской области на границе с Польшей пограничники нашли в лесу имитаторы следов лося, которые контрабандисты планировали использовать для незаконного пересечения границы.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Так, во время патрулирования на участке отдела «Новогрузское» офицер внутренней и собственной безопасности Луцкого пограничного отряда возле государственной границы нашел полиэтиленовый пакет, замаскированный в траве, внутри которого он обнаружил имитаторы следов лося.

«Вероятнее всего, контрабандист намеревался использовать эти следы для незаконного пересечения границы через контрольно-следовую полосу и таким образом ввести в заблуждение пограничников», - идет речь в сообщении.

Конструкция изъята в установленном порядке. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению владельца имитаторов следов животного. В ГПСУ отметили, что контрабандисты прибегают к различным хитростям, чтобы перевезти через границу сигареты. Их прячут в днищах, баках для горючего, в колесах и потолках транспортных средств, а также переправляют квадрокоптерами, лодками или вброд по воде.

«Иногда встречаются более креативные контрабандисты, которые прячут товар в угле, в рулонах бумаги, в пиломатериалах, в сале, глине, среди игрушек», - добавили в ведомстве.



Напомним, что рекордную партию нелегально добытого янтаря правоохранители изъяли после преследования подозрительной машины в Житомирской области.