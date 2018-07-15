Задержанный на взятке замначальника Укртрансбезопасности Николаевщины вышел из изолятора

Заместитель начальника управления Укратрансбезопасности Леонид Костенко, задержанный на взятке, вышел из изолятора.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в военной прокуратуре.

Как известно, заместителя начальника управления Укртрансбезопасности области - начальника отдела государственного контроля и надзора за безопасностью на наземном транспорте Леонида Костенко задержали в Коблево во время получения взятки в 40 тысяч гривен. Деньги чиновник требовал от перевозчика за беспрепятственную работу. Посредником при передаче денег выступил адвокат. Именно он по указанию Костенко забирал деньги у предпринимателя.

8 июля судья Заводского районного суд Вячеслав Кузьменко избрал Леониду Костенко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 141 тысячу гривен. Прокурор военной прокуратуры в ходатайстве просил суд залог в размере одного миллиона гривен.

На следующий день после ареста, 9 июля, за Леонида Костенко внесли соответствующий залог. Стоит отметить, что после ареста замначальника управления Укратрансбезопасности этапировали не в следственный изолятор, а в изолятор временного содержания.

Напомним, что в Одессе СБУ задержала инспектора таможни на взятке за перевозку фруктов.