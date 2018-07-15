Российского актера Хабенского внесли в базу «Миротворца» - он посетил крымский лагерь «Артек»

Российский актер театра и кино ​Константин Хабенский, который ранее высказался в поддержку Украины, попал в базу «Миротворца» за незаконное посещение аннексированного полуострова Крым.

Об этом сообщает NikLife.

В июле 2018 Хабенский принял участие в фестивале «Алые паруса «Артека» на оккупированном полуострове, что обернулось для него внесением в базу данных украинского скандального сайта «Миротворец».

«Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор)», - поясняют на самом сайте.

Ожидается, что отныне Константину Хабенскому могут грозить санкции, в том числе запрет на въезд в Украину сроком минимум на три года.

Отметим, что еще в 2016 году известный российский актер Константин Хабенский опубликовал у себя на странице в соцсети пост, в котором поддерживает Украину и осуждает политику президента Путина. В ответ на это на актера посыпалась гора критики, что заставило его удалить свои аккаунты из соцсетей.

Напомним, что российский актер кино и театра Константин Райкин попал в базу сайта «Миротворец» в раздел «Чистилище».