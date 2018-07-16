«Если кто-то усматривает в сделках какие-то сговоры между лицами, то у нас установлены факты отказа прокуроров от взятки», – Дунас

В сделках между прокуратурой и подозреваемым, которые не были утверждены судом из-за мягкого наказания, не усматривается каких-либо коррупционных рисков.

Об этом в ходе пресс-конференции руководителей правоохранительных органов, которая состоялась в четверг, 12 июля, рассказал прокурор Николаевской области Тарас Дунас.

По словам Дунаса, ответственность за расследование уголовных производств лежит исключительно на процессуальном руководителе и следователе.

– Вмешиваться в их деятельность не имеет права ни начальник полиции, ни прокурор области. Рассудить, если возникает какое-то спор, должен следственный судья. Я, как прокурор области, и начальник полиции должны проследить, что дело получило надлежащий регистрационный номер, своевременно было внесено в реестр, чтобы были отображены все следственные действия и процессуальные действия этого лица, чтобы по нему были приняты процессуальные решения, – сказал Дунас.

Также он отметил, что в том случае, если суд отменяет сделку между прокурором и подозреваемым, то дальше уголовное производство завершается в порядке стать 290 Уголовного процессуального Кодекса Украины, и передается в суд без сделки.

– Если кто-то усматривает в этом (в сделках между прокурором и подозреваемым, когда суд считает наказание слишком «мягким», – прим. ПН) какие-то сговоры между лицами, то у нас уже установлено пять фактов отказа сотрудников прокураторы от получение незаконной награды. Один из этих фактов фигурирует по делу Копейки . Они пытались подкупить прокурора. Этот факт бы задокументирован, - подытожил он.

Напомним, что в Николаеве суд отказался признавать договор виновности с гражданином Германии, которым предусмотрено наказание в виде условного срока за изготовление порнографии, в том числе и с участием несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что дело начальника отдела по обороту оружия передали в Николаев, однако суд отказался утверждать сделку обвиняемого с прокурором.

Также напомним, что в Николаеве судья отказал прокуратуре в сделке с подозреваемым в торговле оружием из зоны АТО из-за «неадекватно мягкого наказания».

Как известно, в Николаеве суд выявил подделку со стороны правоохранительных органов в документе о якобы «примирении» сторон.