В больнице на Закарпатье умерла вторая женщина, которую сбил пьяный глава РГА

В воскресенье, 15 июля, в больнице умерла вторая женщина, которую сбил на джипе пьяный глава Перечинской районной государственной администрации Виктор Олефир.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской глава Перечина Ивана Погориляк.

«К сожалению, умерла и вторая женщина, которая была травмирована в ДТП при участии председателя Перечинской РГА. Слов нет, которые бы хоть как-то могли утешить близких и родных жертв данного дорожно-транспортного происшествия», - написал он.

Напомним, вечером 13 июля в городе Перечин глава района Виктор Олефир, находясь за рулем внедорожника Jeep Grand Cherokee с иностранной регистрацией в нетрезвом состоянии, сбил двух местных жительниц - 1962 и 1947 года. Женщина 1962 года от полученных травм скончалась. Другую с тяжелыми травмами госпитализировали.

Перед этим он совершил еще одно ДТП, но пострадавших не было, и полицейские его отпустили. После второго ДТП чиновника задержали.

Ему сообщили о подозрении по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Меру пресечения Олефиру будут избирать в понедельник, 16 июля.

Напомним, в Запорожской области депутат облсовета насмерть сбил пьяного голого мужчину, который бросился под колеса его авто.