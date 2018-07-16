В Николаве на теплоходе под флагом Гонконга выявили контрабанду на ₴2,6 миллиона: среди товаров была военная амуниция

В зоне таможенного контроля в Николаевском морском порту, при осмотре теплохода под флагом Гонконга, работники таможни обнаружили незадекларированные краску и растворитель, 400 долларов США, топливо, а также военную амуницию, общей стоимостью 2,6 миллиона гривен.

Об этом сообщается на странице николаевской таможни государственной фискальной службы в Facebook.

«13 июля 2018 в Николаевском морском порту в зоне таможенного контроля таможенного поста «Николаев-морской» сотрудниками Николаевской таможни ГФС проводились мероприятия по таможенному контролю и таможенному оформлению теплохода, под флагом Гонконга, который прибыл из порта Константа (Румыния). При проведении всех необходимых процедур оказалось несколько крайне интересных, да еще и незаконных фактов. Так, в помещениях палубы было обнаружено, кроме задекларированных химических веществ машинного отделения, судовой краски и растворителя общей стоимость 2,4 миллиона гривен. При осмотре жилой каюты капитана т/х, кроме заявленной валюты, были обнаружены незадекларированные 400 долларов США. При осмотре топливных танков указанного судна обнаружено на 11,8 тонн (142,4 тыс) тяжелого горючего больше, чем заявлено», - сообщили в ГФС.

Помимо этого, на судне обнаружили военную амуницию: пять защитных шлемов военного образца и пять бронежилетов.

«Но самой интересной «находкой» при осмотре складского помещения, расположенного на капитанском мостике были пять защитных шлемов военного образца стоимостью 35 тысяч и пять бронежилетов общей стоимость 65 тысяч гривен, несмотря на то, что до начала таможенного досмотра капитан заявил об отсутствии на борту судна оружия и амуниции», - говорится в сообщении.

По каждому из этих фактов сотрудниками таможни составлены протоколы о нарушении таможенных правил по признакам статьи 472 Таможенного кодекса Украины «Недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения», санкция которой предусматривает наложение штрафа в размере 100 процентов стоимости этих товаров с их конфискацией. Итак - общая сумма протоколов почти 2,6 миллионов гривен. То есть в бюджет государства поступит почти 5,2 миллион гривен. Военная амуниция и валюта в настоящее время изъяты.