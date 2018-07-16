Депутат Николаевского горсовета утверждает, что в кабинете Репина проводят обыск – в Нацполиции и ДЖКХ это опровергают

Александр Репин Депутат Николаевского городского совета Владислав Ентин заявил, что в кабинете замдиректора департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета Александра Репина в понедельник, 16 июля, проводят обыски.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как утверждал Ентин в комментарии «Преступности.НЕТ», на обыск приехали сотрудники столичной прокуратуры и сотрудники технадзора. По его словам, обыски закрыты и никого ни на территорию, ни в кабинеты не пускают.

В то же время в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области информацию об обысках в кабинете Репина «Преступности.НЕТ» не подтвердили, заявив, что сотрудники управления по защите экономики в Николаевской области следственные действия в кабинете заместителя начальника ДЖКХ не проводили.

Стоит отметить, что под зданием Департамента ЖКХ правоохранительных органов не было: ни сотрудников полиции, ни прокуратуры, ни УЗЭ. В то же время в приемной Репина «Преступности.НЕТ» сообщили, что никто из правоохранительных органов не появлялся в его кабинете.

Напомним, что в уголовном производстве относительно депутата Николаевского горсовета Игоря Копейки фигурируют директор департамента ЖКХ Андрей Палько, а также его заместитель, депутат горсовета от «Самопомощи» Александр Репин. Генпрокурор Юрий Луценко назвал Игоря Копейку главарем ОПГ, которая присваивала бюджетные деньги в 2016-2017 годах.

Также напомним, что между Ентиным и Репиным ранее происходили конфликты - к примеру, на заседании комиссии городского совета они перешли на маты.