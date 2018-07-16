Пять долларов за минуту взрослых развлечений: В Киеве «накрыли» порностудию с восемью моделями

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В обычной квартире злоумышленники снимали на видео девушек модельной внешности и за деньги на соответствующих сайтах транслировали клиентам эротическое кино.

Правоохранители установили функционирование веб-студии и лиц, причастных к ее организации. После проведения обыска в одной из квартир в Шевченковском районе Киева разоблачили 23-летнего уроженца Полтавской области и 34-летнюю киевлянку, которые организовали порнобизнес.

«Мы установили, что злоумышленники около полугода назад организовали порностудию, в которой работало восемь моделей. Эротическое видео с девушками транслировали онлайн на соответствующих сайтах клиентам, которые перечисляли за это деньги на банковские счета. Одна минута взрослых развлечений стоила примерно $5», - сообщили правоохранители.

Во время обыска изъяли компьютеры, мобильные телефоны, деньги, секс-игрушки и другие вещественные доказательства. Также нашли вещество, похожее на марихуану.

Организаторов бизнеса задержали. Суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста.

Мужчине и женщине объявлены подозрения по ч. 3 ст. 301 («Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов») и ч. 1 ст. 309 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта») Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Кривом Роге «накрыли» порностудию, в которой работали несовершеннолетние девушки.