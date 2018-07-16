В Николаеве суд арестовал с полумиллионным залогом оперативника уголовного розыска, который «варил» и сбывал амфетамин

В субботу, 14 июля, следственный судья Центрального районного суда Николаева арестовал с залогом троих подозреваемых, которые занимались изготовлением и сбытом амфетамина.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Как известно, 12 июля в Николаеве пресекли деятельность преступной группы наркоторговцев во главе с сотрудником полиции - 26-летним лейтенантом, оперуполномоченным уголовного розыска одного из отделов полиции. Оперативник выступил организатором преступной группы, в которую он вовлек двух местных жителей возрастом 28 и 35 лет. Они занимались незаконным производством, изготовлением, приобретением, хранением, перевозкой и сбытом амфетамина на территории Николаева.

В отношении оперуполномоченного сектора уголовного розыска одного из отделов полиции Николаева, который организовал преступную группу, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с правом внесения залога в размере 528 тысяч гривен, двум членам группы - содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 352 тысячи гривен каждому.

В ходе судебного заседания один из подозреваемых свою вину в совершении инкриминируемых уголовных преступлений признал полностью, организатор и другой фигурант - признали частично. На данный момент подозреваемые находятся в Николаевском следственном изоляторе.

Напомним, что коллегия судей во главе с Кутурлановой позволила николаевским наркоторговцам выйти под залог, и через два месяца обвиняемых нашли в наркопритоне.

Отметим, что за последние два года почти все задержания группировок наркоторговцев на счету управления внутренней безопасности, а не управления борьбы с наркопреступностью. В феврале в Николаеве накрыли лабораторию по варке метамфетамина. Ранее в Николаеве на торговле наркотиками задержали офицера полиции.