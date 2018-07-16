ГПУ разоблачила в Киеве медицинский центр, торговавший украинскими детьми, – Луценко

Фото: biotex.com.ua Генеральная прокуратура и Национальная полиция Украины обвинили киевскую клинику репродуктивной медицины «Биотехком» в торговле новорожденными.

Об этом сообщили на брифинге главы ведомств Юрий Луценко и Сергей Князев, передает «Левый берег».

По его словам, медицинский центр был основан в 2010 году гражданином Молдовы. В 2011 году клиентами «Биотехкома» стала бесплодная пара из Италии, решившая воспользоваться услугами суррогатного материнства в Украине. У них родился ребенок, которого итальянцы зарегистрировали как своего и вывезли в Италию. Клиника «Биотехком» получила от них 32 тысячи евро, суррогатная мать - 6 тыс. евро.

«Примерно такое соотношение было во всех случаях, а их было больше тысячи на территории Украины», - сказал Луценко.

Генпрокурор сообщил, что ребенок был зачат без использования биоматериалов супружеской пары из Италии. Фактически они забрали чужого ребенка в обход всех норм и правил. Это вскрылось у них на родине, в результате чего итальянцев обвинили в фальсификации свидетельства о рождении, а ребенка отдали в интернат.

«Сегодня, 16 июля, представителю медицинского центра «Биотехком» сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения по статье о торговле людьми, а главному врачу - еще и за подделку документов, сопряженную торговлей людьми», - заявил Луценко.

По его словам, этот случай не был единичным.

«Во многих случаях не было соблюдения норм закона о необходимости биоматериалов по крайней мере от одного из усыновителей», - сказал Генпрокурор.

Он считает, что данный случай свидетельствует о необходимости принятия законодательства о суррогатном материнстве.

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