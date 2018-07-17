На Николаевщине мужчину за вооруженный налет на пункт кредитования наказали тремя годами условно

Суд приговорил к трем годам условно мужчину за то, что он с пистолетом пытался ограбить финансовое учреждение по выдаче кредитов в Первомайске.

Об этом свидетельствует приговор Первомайского горрайонного суда Николаевской области.

Как известно, 3 марта 39-летняя менеджер одного из финансовых учреждений города сообщила в полицию, что к ним в помещение пришел мужчина, лицо которого было прикрыто шарфом и капюшоном, и попытался его ограбить, угрожая пистолетом.

Работница финучреждения приняла угрозу своей жизни как реальную и нажала кнопку экстренного вызова сотрудников частной охраны, после чего нападавший выбежал на улицу и скрылся.

В суде обвиняемый признал свою вину и раскаялся за совершенное. Он просил не назначать ему строгую меру наказания и сообщил, что возместил причиненный ущерб. О других обстоятельствах преступления мужчина отказался рассказывать.

Прокурор просил суд назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы с освобождением от основного наказания с испытательным сроком на три года.

В итоге судья признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 («Разбой») Уголовного кодекса Украины и назначил вышеуказанную меру наказания. При выборе наказания суд учел наличие малолетнего ребенка у осужденного и его позитивную характиристику.

Отметим, что в приговоре ничего не указано о предмете, похожем на пистолет, которым угрожал мужчина, а за месяц до приговора прокурор одним из рисков о продлении ареста называл то, что нападавший может уничтожить орудие преступления, которое следствие не нашло.

Напомним, в Николаеве полицейские задержали подозреваемого в разбойных нападениях на ювелирный магазин и финансовое учреждение в Ингульском районе.