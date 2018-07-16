На Николаевщине нелегал представился полицейским и отобрал у мужчины деньги, телефон и дезодорант

В Доманевском районе полиция задержала нелегала, который сначала пристал к мужчине, представившись полицейским, а потом избил его и отобрал деньги и личные вещи.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

По словам потерпевшего жителя села Мостовое, около 02:30 он возвращался домой по автодороге «Николаев - Березки». Он разговаривал по телефону, когда неожиданно возле него остановился «Volkswagen», с пассажирского места вышел неизвестный и, представившись сотрудником полиции, предложил пешеходу проехать в отделение полиции.

Мужчина попросил предъявить удостоверение, но взамен получил удар в лицо от псевдополицейского, и упал на землю. Злоумышленник схватил мобильный телефон и, поискав в карманах потерпевшего, прихватил с собой 1200 гривен и дезодорант. После этого нападавший сел в машину и уехал в неизвестном направлении. Пострадавший после того как пришел в себя, сразу обратился за помощью к полицейским и предоставил детальное описание автомобиля, на котором передвигался преступник.

Уже через 10 минут группа быстрого реагирования полиции Доманевского отделения полиции увидела похожий по описанию автомобиль и остановила его. В салоне автомобиля полицейские увидели двух мужчин, которых пригласили в участок. Полицейские установили, что один из мужчин, 27-летний гражданин Молдовы, который незаконно находится на территории Украины, и причастен к ограблению.

Подозреваемый в нападении рассказал, что он вместе с товарищем возвращался домой после празднования дня рождения, по дороге увидел человека с телефоном и решил его ограбить. Попросив водителя остановиться, мол, встретил знакомого, злоумышленник вышел к заявителю, отобрал его имущество, и продолжил свой путь.

Задержанному по согласованию с прокуратурой сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 186 («Грабеж»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, николаевская полиция со стрельбой задержала иностранцев, грабивших мужчин на «свидании».