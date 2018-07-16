Апелляционный суд отправил пожизненно в тюрьму убийцу, который в центре Николаева зарезал мужчину и ранил женщину

В клетке Олег Кравченко (фото - архив) Апелляционный суд увеличил срок наказания с 15 лет до пожизненного отбывания в тюрьме Олегу Кравченко, который зарезал николаевца в центре города, ранил женщину и нападал с ножом на милицейских, которые его задерживали.

Об этом сообщает пресс-служба Апелляционного суда Николаевской области.

Как известно, Олег Кравченко совершил убийство четыре года назад на остановке «Советская» (сейчас – «Соборная»). Он нанес смертельный удар ножом в горло мужчине, а также ранил женщину. В феврале 2015 года Центральный райсуд приговорил его к 15 годам лишения свободы.

Стоит отметить, что суд рассматривал как апелляционную жалобу Кравченко, который считал слишком жестким наказание в виде 15 лет тюрьмы, так и прокуратуры, которая требовала для Кравченко пожизненного лишения свободы.

Установлено, что пьяный Кравченко на остановке подошел к сидящим на лавочке пожилым гражданам Пироженко и Дорменеевой и нанес каждому из потерпевших не менее пяти ударов ножом в область грудной клетки, шеи и другие важные части тела. Пироженко умер от нанесенных травм, а Дорменееву удалось спасти.

После нападения преступник начал убегать, а на его задержание направился патруль милиции. Сержант милиции Габерштро, патрулируя на автомобиле, спустя около 10 минут после нападения увидел бегущего злоумышленника с женской сумкой.

Милиционеры выбежали из автомобиля и приказали мужчине остановиться, но тот продолжал убегать, поэтому наряд направился за ним. Когда милиционеры догнали преступника, он ударил сержанта Габерштро ножом в область груди – правоохранителя от ранения спас бронежилет. После этого милиционеры применили слезоточивый газ и одели на Олега Кравченко наручники.

Апелляционный суд Николаевской области отказал в апелляции Кравченко и поддержал просьбу прокуратуры. Приговор Центрального районного суда Николаева от 2 февраля 2015 года отменили и приняли новый приговор, которым Олег Кравченко признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 п. 13, ч. 2 ст. 115, п. 7 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п. 1, 7 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 186, ст. 348 Уголовного кодекса Украины, и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, что в суд направили обвинительный акт в отношении Юрия Богомяткова, который едва не зарезал мастера спорта.