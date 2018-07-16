ГПУ подозревает близкого к Гройсману высокопоставленного фискала в создании преступной организации, - Луценко

Фото со страницы в Facebook Ларисы Сарган

Правоохранительные органы расследуют возможные правонарушения со стороны исполняющего обязанности главы Государственной Фискальной службы Украины Мирослава Продана на его нынешней должности.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Генпрокурора Украины Лариса Сарган.

«Где-то в начале этого года мы получили информацию о возможных правонарушениях господина Продана, которые не связаны с его бывшей должности в Винницкой области. Они связаны с его нынешней деятельностью», – заявил Луценко в ходе брифинга.

«Могу сказать только одно - имеющихся у меня материалов достаточно для того, чтобы быть уверенным в наличии грубых правонарушений Продана в должности исполняющего обязанности главы ГФС. Если следствие положит необходимую доказательную базу, это дело будет отправлено по подследственности в орган, который должен ее реализовывать. На данный момент ведется следствие, я этого не скрываю», - сказал Генпрокурор на брифинге.

Также Юрий Луценко сообщил о том, что начальнику Главного управления Государственной фискальной службы в Винницкой области Осмоловскому объявили о подозрении в совершении уголовного преступления по части 1 статьи 255 («Создание преступной организации»), части 3 статьи 27 части 3 статьи 212 («Уклонение от уплаты налогов, сборов («обязательных платежей»), части 2 статьи 364 («Злоупотребление властью или служебным положением») Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что 9 июля в Виннице СБУ и ГПУ провели обыски в управлении фискальной службы в Винницкой области. В самом ведомстве информации об обысках опровергли.

По словам Генпрокурора Украины Юрия Луценко, в 2014 году на территории Винницы создано «устойчивое иерархическое объединение» - преступная организация, в состав которой вошли должностные лица органов ГФС.

Так, в 2015-2016 годах члены этой преступной организации обеспечили назначения на наиболее важные должности в органах ГФС Украины своих представителей – людей, связанных с незаконной деятельностью Винницкой таможни.

«По мнению Юрия Луценко, на таможне существует систематическая проблема, связанная с персоналом Государственной таможенной службы ДФС. «Существуют серьезные проблемы, связанные с отсутствием руководителей таможенной службы Украины, которые были бы предназначены в законном порядке. Таможня уже несколько лет находится в состоянии «и.о.». », - отметил Генеральный прокурор, добавив, что это, в свою очередь, приводит к разоблачению ее работников на совершении преступлений, связанных с коррупцией», - пишет Сарган.

При этом экс-замглавы ГФС Украины Константин Ликарчук на своей странице в Facebook заявил, что глава налоговой милиции в Винницкой области «физически передавал деньги Продану».

Отметим, что Мирослав Продан с 3 марта 2017 года исполняет обязанности главы Государственной фискальной службы. Он начал управлять ведомством после того, как в отношении Романа Насирова начали расследование, завершившееся в конечном итоге отставкой.

Напомним, что Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что пока он находится в должности главы правительства, Мирослав Продан будет руководителем Государственной фискальной службы.