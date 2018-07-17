В Новобугском исправительном центре незаконно удерживали осужденного за кражу, - прокуратура

В Новобугском исправительном центре №103 незаконно удерживали осужденного мужчину – его приговор еще не вступил в силу.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

«В ходе проверки установили, что права одного из осужденных нарушены. Мужчина содержится в исправительном центре без надлежащих законных оснований. Приговор суда, согласно которому он отбывал наказание, не вступил в законную силу, поскольку пересматривается в суде апелляционной инстанции. Баштанская местная прокуратура внесла документ реагирования, по результатам рассмотрения которого осужденный освобожден из исправительного учреждения. В настоящее время решается вопрос о привлечении виновных должностных лиц учреждения к дисциплинарной ответственности», - рассказали в пресс-службе.

Напомним, что на Николаевщине следователя полиции наказали штрафом в ₴25 тысяч за взятку для закрытия уголовного дела.