Сотрудница Верховной Рады обвинила нардепа Пашинского в угрозах убийством

Сотрудница комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны и безопасности Татьяна Блистив пожаловалась на угрозы убийством от руководителя комитета нардепа Сергея Пашинского.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в ГПУ.

Татьяна Блистив возглавляет секретариат комитета. По ее заявлению было открыто производство.

- Расследует СБУ, – уточнил собеседник в прокуратуре.

Генпрокурор Юрий Луценко во время брифинга в понедельник отметил, что «речь идет о достаточно серьезных обвинениях в отношении народного депутата».

- Руководитель следственного управления СБУ принял все материалы производства и проведет все необходимые следственные действия, – рассказал Луценко. - Мы знаем господина Пашинского, он имеет достаточно реактивный характер, но в данном случае, если правда то, о чем пишет заявительница, то это уже не просто эмоции.

По мнению Луценко, до конца депутатских каникул правоохранители будут готовы дать ответ, есть ли основания для снятия неприкосновенности с Пашинского.

- Однако мне кажется, что он в первую очередь является заинтересованной стороной в сотрудничестве со следствием, – подчеркнул глава ГПУ.

Сам Пашинский утверждал, что против Блистив открыто уголовное производство о мошенничестве, служебном подлоге и злоупотреблении властью. По словам нардепа, он получил неопровержимые доказательства правонарушений.

- Я пригласил ее к себе, чтобы она объяснила мне ситуацию. В ответ услышал кучу грязи. И я все-таки посоветовал ей написать заявление об увольнении, – рассказал Пашинский.

Обвинения против себя он считает «линией защиты» Блистив и уверяет, что говорил с сотрудницей комитета сдержанно.

- Она не указывает мотивов (вероятных угроз), – отметил нардеп.

По его словам, если информация о деле против него подтвердится, он будет обращаться в ГПУ по поводу ложного свидетельствования.

Напомним, что ранее Пашинский повторил поступок «регионалов» и инициировал введение уголовной ответственности за «клевету» в СМИ. Ранее сообщалось, что Генпрокуратура закрыла дело против Пашинского за стрельбу под Киевом. А экс-глава Минобороны Тенюх рассказал следствию, что инициаторами сдачи Крыма без боя были Пашинский и Полторак.