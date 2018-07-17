Из Одесской колонии сбежали трое преступников

Во вторник, 17 июля, из Одесской исправительной колонии №51 сбежали трое заключенных.
Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Одесской области.
Двое сбежавших заключенных – Иван Запорожан 1997 года рождения и Владислав Куспис были осуждены за кражи, а третий – Вячеслав Загорняк 1992 года рождения отбывал наказание за изнасилование.
Полиция сейчас разыскивает беглецов и просит граждан, которые знают полезную информацию о беглецах или их местонахождение, сообщить в ближайший отдел полиции.
Напомним, один из самых известных преступников Франции сбежал из тюрьмы на вертолете.