Суд не увидел конфликта интересов при назначении Денисовой омбудсменом

Суд закрыл дело об административном правонарушении уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой при назначении ее на должность омбудсмена, поскольку не увидел в ее действиях конфликта интересов.

Об этом свидетельствует определение Печерского райсуда Киева от 2 июля, вынесенного судьей Олегом Белоцерковцем.

Согласно протоколу об админнарушении, Денисова, будучи народным депутатом, 15 марта участвовала в обсуждении и голосовании за свою кандидатуру на должность омбудсмена.

В частности, после завершения выступления Денисова заявила: «Я рассчитываю на вашу поддержку».

Усматривается, что Людмила Денисова во время непосредственного участия в обсуждении и в дальнейшем в голосовании за вопрос о назначении ее на должность Уполномоченного по правам человека не приняла меры по недопущению возникновения реального конфликта интересов.

По мнению НАПК, Денисова имела частный интерес, связанный с карьерным ростом, неимущественным интересом, обусловленным полномочиями и особым статусом должности омбудсмена.

В то же время Денисова и ее защитник заявляли на суде об отсутствии в действиях омбудсмена состава административного нарушения и просили производство по делу закрыть.

В итоге судья закрыл производство «в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения».

Напомним, ранее сообщалось, что согласно межфракционным договоренностям назначение омбудсмена шло в связке с утверждением нового главы Нацбанка и кадровыми назначениями в Счетную палату.

В частности, в качестве уполномоченного по правам человека в «Народном фронте» видели свою коллегу Людмилу Денисову. Кроме того, как рассказал в СМИ не под запись один из руководителей коалиционной фракции в «Блоке Петра Порошенко» были не против назначения Денисовой, причем это уже являлось давно согласованным моментом.