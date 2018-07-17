На Николаевщине парня отправили на 9 лет в тюрьму за разбойное нападение на пенсионера

Суд приговорил к девяти годам лишения свободы 19-летнего парня, который ворвался в дом к пенсионеру и избивал его ради денег.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Николаевской области.

Установлено, что августе прошлого года в селе Мостовое Доманевского района парень постучался дом к 83-летнему мужчине, который сразу же открыл дверь, поскольку ожидал своего сына.

Как только пенсионер открыл дверь, нападающий на него набросился, начал душить и требовать деньги. Пострадавший кричал, что денег у него нет, однако злоумышленника это не останавливало. Он взял деревянный табурет и нанес пострадавшему около десяти ударов по голове.

После того как пожилой мужчина упал на землю, разбойник зашел далее в дом и похитил последние 800 гривен пенсионера. В тот же день полиция задержала нападавшего.

Как установлено в ходе следствия, злоумышленник неоднократно совершал правонарушения, однако не отбывал наказание в местах лишения свободы, а лишь проходил принудительное лечение.

С целью объективного рассмотрения дела и с учетом личности обвиняемого в ходе судебного разбирательства ему назначили комплексную судебно-психиатрическую экспертизу, по результатам которой он признан вменяемым.

В итоге 13 июля коллегия Первомайского районного суда признала 19-летнего злоумышленника виновным в совершении уголовного преступления по части 3 статьи 187 («Разбой, соединенный с проникновением в жилище») Уголовного кодекса Украины и назначила наказание в виде девяти лет лишения свободы.

Напомним, на Николаевщине вооруженные разбойники связали скотчем пожилую пару и отобрали их деньги.