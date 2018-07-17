В здание НАБУ ворвались неизвестные и устроили погром

Во вторник, 17 июля, в здание Национального антикоррупционного бюро Украины ворвались неизвестные и устроили беспорядки.

Об этом со ссылкой на руководителя управления внешних коммуникаций НАБУ Дарью Манжуру сообщает «РБК-Украина».

«Группа так называемых протестующих, которые утром здесь (возле здания НАБУ, - ред.) находилась, прорвалась внутрь, прошла через турникет, то есть, по сути они нарушили периметр незаконно. Внутри они поломали мебель, набросали мусор, покидали торты Roshen и все это происходило по молчаливому согласию полиции, которая присутствовала, но она им не мешала этого делать, и уже потом, когда они оказались внутри и начали здесь крушить мебель, за ними пришли полицейские и отсюда забрали. На данный момент их внутри нет», - сообщила она.

При этом, как отметила Манжура, протестующие продолжают находиться снаружи здания.

«Полиция наблюдает... У нас двери заблокированы. Стоит охрана. Пока мы не видели, что задержали кого-то», - добавила она.

Директор НАБУ Артем Сытник связывает беспорядки с приближающимся заседанием Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров по рассмотрению дисциплинарной жалобы по руководителю Специализирвоанной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому.

«Приближается 24 число, заседание КДКП, поэтому они активизировались», - сказал он.

Также Сытник считает, что акция была организована сторонниками главы МВД.

«Украинская правда» пишет, что сейчас в здании НАБУ усилены меры безопасности. Сотрудники НАБУ собирают видео с камер наблюдения для доказательной базы.

Отметим, что 17 июля у здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры собрались протестующие, одни из которых требовали отставки руководителя ведомства Назара Холодницкого, другие требовали его работы.

К САП пришел и Илья Кива, который называет себя председателем Социалистической партии, с «единомышленниками» и заявил, что Национальное антикоррупционное бюро стало ручной структурой администрации президента.

Еще одну группу людей организовал Всеволод Филимоненко, который называет себя журналистом. Он привел к САП группу, которая вызвала споры между первыми двумя группами.

Провокаторы со стороны Кивы облили зеленкой и забросали тортами руководителя ЦПК Виталия Шабунина, которого затем забрали в больницу.