Монополист, производящий жидкий хлор в Украине, готов возобновить работу в случае повышения цен на продукцию

Единственный производитель жидкого хлора в Украине компания «Днепроазот» готова возобновить работу при условии повышения цен.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«В связи со значительным подорожанием энергоресурсов, в частности, природного газа, производство аммиака и карбамида в АО «Днепразот» стало экономически невыгодным, предприятие было остановлено полностью. В том числе, остановила свою работу хлорная группа цехов, объем производства которой составляет лишь 10% от общего объема», - говорится в сообщении.

Однако на предприятии отметили, что оборудование по производству хлора находится в рабочем состоянии и готово к использованию и восстановлению производства в любой момент.

«АО «Днепроазот» готово возобновить производство жидкого хлора, несмотря на экономические убытки предприятия. Для восстановления работы хлорной группы цехов АО «Днепроазот» нами рассмотрена необходимость повышения цен для скорейшего восстановления работы указанных цехов предприятия. В связи с этим, нами подготовлено экономическое обоснование необходимости повышения цен на производимую продукцию», - отмечает пресс-служба.

Сообщается, что соответствующее обращение направлено 2 июля 2018 года в Антимонопольный комитет Украины и находится на рассмотрении уже две недели.

Цель данного обращения - получить заключение о возможности повышения предприятием цены на жидкий хлор и соответствия вышеуказанных действий АО «Днепроазот» положениям антимонопольного законодательства Украины.

Пресс-служба отмечает, что новая цена на хлор, которую они предлагают установить, соответствует среднерыночной в 2018 году из расчета за 1 тонну хлора, согласно информации на сайте Прозорро.

«Администрация АО «Днепразот», понимая всю важность и значимость данного вопроса, готова уже сейчас заключить прямые контракты на поставку жидкого хлора. Данные контракты вступят в силу сразу же после получения разъяснений от АМКУ», - отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось, что «Николаевводоканал» с 16 июля намеревались «снизить водоснабжение» своим абонентам из-за минимального запаса хлора для очистки воды.

В Ассоциации водоканалов Украины заявили, что хлор для очистки воды будут импортировать из Европы.

Позже замглавы Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи сообщил, что на «Николаевводоканале» запасы хлора смогут пополнить с 18 июля. После этого генеральный директор КП «Николаевводоканал» Борис Дуденко сообщил, что зарубежный хлор, который будет поставляться в Украину, в два раза дороже, чем тот, что поставлял «Днепразот», однако у предприятия эта разница в тарифе не заложена.