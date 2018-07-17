В Николаеве полиция открыла уголовное производство из-за усыпления собак в «Центре защиты животных»

Николаевская полиция будет проводить проверку по факту эвтаназии собак на коммунальном предприятии «Центр защиты животных».

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Как известно, на КП в связи с агрессивным поведением и дефектами психики усыпили 70 собак.

16 июля в Ингульский отдел полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что работники «Центра защиты животных» провели незаконную эвтаназию животных. На данный момент правоохранителями проверяется указанная информация, допрашиваются свидетели и работники «ЦЗЖ».

Следственным отделением Ингульского отдела полиции начато уголовное производство по признакам части 3 статьи 299 Уголовного Кодекса Украины («Жестокое обращение с животными»), санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

В тот же день на территории «Центра защиты животных» произошли столкновения между его работниками и общественностью. После чего в Ингульский отдел полиции обратился работник центра с сообщением о том, что его облили зеленкой.

По данному факту начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 126 Уголовного Кодекса Украины («Побои и истязания»), санкция статьи предусматривает наложение штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года.

Также напомним, что днем во вторник, 17 июля, в Николаевском горсовете произошла драка из-за «Центра защиты животных», полиция «заломала» депутата Ентина.