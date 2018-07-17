На Николаевщине машинисты на поезде сбили женщину и спрятали ее труп в холодильнике

Фото из архива В Николаевской области машинисты переехали женщину, после чего угрожали дежурному, который это увидел.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Александр Рудоманов.

По его словам, дежурный не вызвал полицию. Машинисты спрятали труп в холодильнике и выбросили на обратном пути следования.

«Почему так сделали? Говорят, что поздно увидели женщину, лежащую на пути, не успели затормозить и побоялись ответственности», - рассказывает журналист.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» подтвердили факт случившегося. Подробности преступления уточняются.

В полиции Николаевской области позднее сообщили, что 13 июля около 2:00 в Березнеговатское отделение полиции поступило сообщение, что на станции Березнеговатое на женщину совершил наезд товарный поезд.

«Предварительно установлено, что 44-летняя женщина находилась на пути, когда машинист увидел ее и предпринял меры экстренного торможения. Однако поезд не успел остановиться и сбил ее. Как установило следствие, машинист вместе с помощником не сообщили о событии, а забрали тело в поезд и избавились от него по дороге к станции назначения», - сообщили в полиции.

Сейчас открыты уголовные производства по части 3 статьи 276 («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, если они повлекли гибель людей») и по части 1 статьи 297 («Надругательство над трупом») Уголовного кодекса Украины. Тело умершей направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, что ранее на Николаевщине поезд сбил насмерть женщину.