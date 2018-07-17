В Николаеве бывший оперативник уголовного розыска задержал грабителя, напавшего на подростков

В Николаеве 57-летний пенсионер, подполковник милиции в отставке Олег Митковский задержал грабителя, который на улице отобрал телефоны у 12-летних подростков.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Митковский ранее был начальником одного из отделов Управления уголовного розыска областного главка милиции. Происшествие случилось вечером, во дворе жилого дома на улице Рабочей. Олег Митковский гулял со своим внуком на детской площадке, когда увидел, как мимо него пробежал неизвестный мужчина, а за ним – двое ребят. Позже выяснится, что этот беглец только что ограбил подростков, выхватив у них из рук мобильные телефоны. Ребята изо всех сил пытались догнать грабителя и громко звали окружающих на помощь.

- В этот момент я понял, что произошло преступление, поэтому немедленно бросился преследовать грабителя. Догнав его в нескольких метрах, уложил на землю, позвонил на 102 и удерживал до приезда правоохранителей, - рассказывает Митковский.

Грабителем оказался 29-летний ранее судимый николаевец – несколько лет назад он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение аналогичного преступления. Мужчина нигде не работает и объяснил, что таким образом надеялся выручить деньги на личные нужды. Полицейские благодарят Митковского за неравнодушие и готовность в любое время прийти людям на помощь.

«В свою очередь Олег Михайлович свой поступок героическим не считает, а скромно замечает, что для человека, который когда-то носил погоны, вступиться за слабого – это обязанность», - сообщили в полиции.

Напомним, что ранее в Николаеве прохожие задержали иностранца, который пытался украсть деньги из кассы в магазине.