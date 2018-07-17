Скандальный экс-глава ГСЧС Бочковский в суде заявил, что на него совершили покушение

Экс-глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский заявил в суде, что 16 июля на него совершили нападение.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Киевский апелляционный административный суд 17 июля рассматривал жалобы нескольких государственных ведомств на восстановление в должности Бочковского.

Во время заседания Бочковский лишь сообщил о факте нападения, после чего суд остановил его, попросив не отходить от темы.

«Было совершено на меня покушение. Оперативно-следственная группа выезжала на место, проводят оперативно-следственные действия», – уточнил Бочковский после заседания.

По словам чиновника, вечером, около 20 часов, в него стреляли в его доме в селе Рожны на Киевщине.

В то же время, на просьбу рассказать подробности нападения Бочковский сказал, что это «тайна следствия», что и он сказал «больше, чем мог».

«Полностью связываю с сегодняшним апелляционным судом. Это либо предупреждение, либо запугивании», – настаивает экс-глава ГСЧС.

Он также отказался объяснять журналистам, в чем были нарушения при его увольнении, заявив, что его «работа не отвечать».

В Нацполиции Киевской области «Украинской правде» подтвердили, что получили заявление от Бочковского о нападении, якобы совершенном вечером 16 июля.

«Приезжала следственно-оперативная группа, обследовала территорию, ничего не нашли, что могло бы характеризовать нападение. Опросили соседей, соседи говорят, никто ничего не слышал... Будем продолжать обследовать», – рассказал прес-секретарь Николай Жукович.

Суд объявил перерыв в деле до августа.

«Суд истребовал справку о денежном содержании господина Бочковского за последние два месяца перед его увольнением», – объяснил его адвокат Владимир Енич.

Напомним, 26 апреля суд восстановил в должности задержанного на заседании Кабмина главу ГСЧС Бочковского.

Как сообщалось, в апреле 2014 года правительство назначило Бочковского главой Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) распоряжением от 23 апреля 2014 года № 412-р. Подчеркнем, что в марте 2015 года Бочковский и его заместитель были арестованы прямо в ходе заседания Кабмина.

В марте 2016 года в Шевченковском райсуде Киева Бочковскому и его заместителю Василию Стоецкому зачитали обвинительное заключение.

Экс-чиновников подозревают в использовании служебного положения и нанесении ущерба государству в свыше 6,5 млн гривен. Речь идет, в частности, о фальсификации документов, незаконное выделение резервных денег на госзакупках и непрозрачных тендерах.

Отметим, Министр внутренних дел Арсен Аваков в 2015 году заявлял, что задержанный экс-глава ГСЧС Сергея Бочковского не выйдет на свободу.