НАБУ опубликовало видео прорыва неизвестных в их здание – ведомство подозревает в погроме приближенных к Авакову

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало видео, как неизвестные ворвались в здания ведомства и подозревает приближенных к организации этой акции некоторых лиц, приближенных к главе МВД.

Как сообщили в НАБУ, 17 июля, в ходе протестной акции, в период с 11 до 12 часов, «организованная группа титушек ворвалась в здание НАБУ». Отмечается, что неизвестные зашли сначала в общественную приемную чтобы передать обращение.

«В помещении приемной они испортили камеру видеонаблюдения, выломали двери и металлическую ролету, которыми данное помещение отделено от режимной территории, и ворвались в холл НАБУ. Представители полиции, которые находились рядом, никоим образом не мешали их действиям», - сообщили в НАБУ.

Кроме того, в ведомстве заявили, что полиция «вежливо попросила» неизвестных выйти лишь после того, как «так называемые протестующие начали крушить мебель и угрожать работникам НАБУ».

«Не исключаем, что сегодняшние события являются сознательной, спланированной и организованной провокацией со стороны представителей определенных политических сил. Это подтверждается как связями одного из организаторов акции с фигурантами расследований НАБУ - народным депутатом Евгением Дейдеем и близким родственником министра внутренних дел, так и пассивностью полиции относительно правонарушителей. Ни один из них не был задержан, что вряд ли было бы возможным, если бы подобные события произошли, например, в помещении МВД. Также НАБУ имеет подтверждение того, что участников акции, среди которых были представители социально незащищенных слоев населения, подвозили и увозили организованными группами в обмен на определенное материальное вознаграждение», – говорится в сообщении.

В НАБУ напомнили, что, что на прошлой неделе стало известно о решении прокурора САП закрыть «дело рюкзаков» в отношении экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и сына главы МВД Александра Авакова. НАБУ выразило несогласие с этим решением и считает, что детективы собрали достаточно доказательств для передачи дела в суд по обвинению в растрате 14,5 миллионов гривен бюджетных средств.

«Считаем, что акция 17 июля является атакой на НАБУ за его принципиальную позицию в расследовании коррупции представителей правящей элиты», – подчеркнули в НАБУ и отметили, что недоверяют объективности расследования Национальной полицией сегодняшних событий.

Напомним, в феврале 2016 года было опубликовано видео, где экс-замглавы МВД Чеботарь договаривается с сыном Авакова о закупке рюкзаков для Нацгвардии. Задержание Александра Авакова было зафиксировано на видео и опубликовано 31 октября 2017 года. Тогда ему было предъявлено подозрение по статье 191 УК («Растрата, завладение или присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением»).

Напомним, ранее глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что сыну главы Министерства внутренних дел Александру Авакову и бывшему замглавы МВД Сергею Чеботарю, которые фигурируют в так называемом «деле рюкзаков», грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Отметим, что ранее суд избрал сыну Авакова меру пресечения в виде личного обязательства – при этом прокуратура просила арест и залог в ₴5 миллионов. Также суд отпустил под личное обязательство фигуранта «дела рюкзаков», экс-замглавы МВД Чеботаря.

Как ранее сообщалось, суд вернул сыну Авакова паспорт и разрешил выехать из Украины.