Стали известны подробности жуткой истории с машинистами, которые сбили женщину и погрузили части ее тела в пакеты

Фото - иллюстрация Бригада из двух машинистов, которые сбили насмерть женщину, погрузила ее тело в пакеты и сбросила с тепловоза на обратном пути в Николаев.

Об этом сообщается в Facebook-сообществе «Форум залізничників України».

Происшествие случилось вечером 13 июля. Поездом №2518 Апостолово – Николаев управляли машинист М и его помощник С, поезд остановился на станции Березнеговатое. В период с 21:33 до 22:18 машинист по радиосвязи и на мобильный телефон не отвечал. Для выяснения причины остановки дежурный по станции В вызвал по телефону дорожного бригадира Ж, который живет на станции, и попросил выяснить причину остановки поезда.

Дорожный бригадир подошел к поезду и в это время говорил с дежурным по станции по телефону. Тут он заметил между вагонами тело человека и предложил машинисту и его помощнику не трогать труп до прибытия полиции. Машинист и помощник начали ему угрожать: «Иди отсюда или сейчас там сам будешь». Затем дорожный бригадир ушел и отключил мобильный телефон, якобы у него сел аккумулятор.

Услышав по мобильному телефону этот разговор локомотивной бригады и дорожного бригадира, дежурный лично отправился на место остановки поезда. Когда он прибыл, машинист заявил ему о срабатывании автотормозов. Позднее расшифровка скоростемерной ленты в локомотивном депо «Николаев» факт срабатывания автотормозов не подтвердила.

После отправления поезда и осмотра переезда дежурный обнаружил ампутированную руку, следы крови и волочения на расстоянии 15-20 м от переезда. Также возле руки нашли мобильный телефон. Дежурный обратился в полицию по этому поводу.

При осмотре поезда на станции Апостолово на нем обнаружили свежие следы крови. Когда поезд вернулся в Николаев в локомотивное депо, его бригаду стала расспрашивать полиция.

Машинист и его помощник утверждали, что на станции Березнеговатое они заметили тело, которое лежало на переезде, и машинист применил экстренное торможение. Из-за незначительного расстояния наезда избежать не удалось. При осмотре поезда они обнаружили между вагонами труп женщины, тело было перерезано пополам. Из-за страха обвинения в том, что они не избежали наезда, машинист и его помощник решили скрыть инцидент. Они положили две части тела в полиэтиленовые пакеты и разместили их в шахте холодильника тепловоза. На обратном пути со станции Апостолово до станции Николаев они выбросили из тепловоза пакеты с телом. Это случилось перед станцией Новопетровка, тело нашли 15 июля.

Выяснилось, что погибшей была жительница Березнеговатого, которая в тот день вместе с сожителем весь день употребляла спиртное и в 21:00 якобы легла отдыхать.