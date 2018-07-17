Полиция никого не задержала после драки в мэрии Николаева

В Николаеве полиция никого не задержала после драки в мэрии.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

17 июля во время перерыва в сессии городского совета в холле мэрии произошла драка между зоозащитниками, директором и сотрудниками коммунального предприятия «Центр защиты животных».

«Сотрудники управления превентивной деятельности полиции, роты тактико-оперативного реагирования патрульной полиции, роты полиции особого назначения во главе с и.о. заместителя начальника ГУНП в Николаевской области Максимом Ахрамеевым разняли потасовку, в которой принимали участие около 50 граждан. По требованию полицейских большинство граждан покинули здание, другие предоставили объяснения относительно своих действий. Директора КП «Центр защиты животных» пригласили в Центральный отдел полиции для дачи объяснений. Полицейским удалось предотвратить тяжелые последствия конфликта, никто из граждан не получил тяжелых травм», - сообщили в полиции.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» уточнили, что директор «Центра защиты животных» Александр Голобродский написал заявление о нанесении ему телесных повреждений, полиция открыла уголовное производство по статье 125 Уголовного кодекса Украины («Умышленное легкое телесное повреждение»).