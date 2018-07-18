В Николаеве «лохотронщики» забрали у пенсионерки четверть миллиона гривен в иностранной валюте

В Николаеве 77-летняя пенсионерка отдала мошенникам 820 евро и 9 тысяч долларов США, когда поверила, что может выиграть стиральную машинку.

Об этом сообщили в Заводском отделе полиции.

По словам пострадавшей, мошенник подошел к ней в районе остановки общественного транспорта по улице Гражданской и сообщил, что «Вы выиграли ценный приз!». Якобы супермаркет «Сильпо» проводит розыгрыш призов, и женщина является счастливой обладательницей стиральной машинки. В этот момент в разговор афериста и пенсионерки вмешалась еще одна неизвестная женщина.

«Она якобы случайно услышала о такой акции и также потребовала принять в ней участие. Мужчина, сообщил, что выигрыш сможет себе забрать только та женщина, у которой будет больше денег, мол таким образом она должна продемонстрировать свою платежеспособность. Пожилая женщина согласилась это доказать. Проведя злоумышленника по месту своего проживания, бабушка вынесла ему 820 евро и 9 тысяч долларов США, которые он упаковал в бумажный конверт, отдал женщине, приказал прийти с ним в супермаркет и забрать свой приз», - сообщили в полиции.

Как позже выяснилось, вместо денег пенсионерка обнаружила в конверте только нарезанную бумагу.

Приметы злоумышленника: рост 170 см, на вид около 30 лет, волосы короткие, русые. Одет в джинсы синего цвета и светлую футболку.

Следователи начали уголовное производство по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»).

Напомним, что ранее по подобной схеме мошенник отобрал у пенсионерки 700 долларов. Подобные случаи мошенничества случились в Николаеве в 2016 году. В 2018 году суд дал два года условного срока «ведущему лотереи», который выманивал деньги у николаевцев.

Наряду с этим в сети интернет-мошенника попала 35-летняя женщина, которая перечислила на указанный в объявлении банковский счет 9300 гривен в качестве предоплаты за покупку автомобиля «Nissan». По словам женщины, после перевода денег мобильная связь с «продавцом» была потеряна.

Справка:

Лохотрон – мошенническое предприятие (лотерея, игра и т.п.), рассчитанное на доверчивых людей, которым оно сулит лёгкий способ приобретения материальных ценностей.