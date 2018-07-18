На Николаевщине судья заявила, что суды не могут повлиять на лояльные наказания по сделкам с прокурорами

Судья Новоодеского районного суда Олеся Деминская заявила, что суды не могут повлиять на мягкие меры наказания для обвиняемых, которые пошли на сделку с прокуратурой.

Об этом судья заявила в комментарии «Новая Одесса.Инфо».

Таким образом она прокомментировала вынесенный ей приговор, которым она утвердила договор о признании виновности между прокурором и обвиняемым в незаконном экспорте в Китайскую Народную Республику детали для военных кораблей - благодаря сделке с прокурором обвиняемому назначили наказание в виде штрафа в размере 4 тысячи 250 гривен.

«Это не было рассмотрение дела непосредственно судом. И не судом определялись наказание, вид и размер. Здесь речь шла об утверждении соглашения о признании вины между сторонами обвинения и защиты. Такие дела поступают в суд даже без завершения досудебного расследования. Это именно то, на что соглашаются стороны. Только им известно, что там есть в материалах уголовного производства. Таких соглашений у нас много. Мы только проверяем, было ли добровольным заключение такого соглашения. При этом мы не спрашиваем у прокурора, действовал ли он добровольно. Наказание, которое назначает суд, – это то, к чему пришли прокурор, обвиняемый и его адвокат», – рассказала Олеся Деминская.

Вместе с тем, стоит отметить, что ранее в Николаеве суд отказался утверждать договор о признании виновности между прокурором и гражданином Германии, которым предусмотрено наказание в виде условного срока за изготовление порнографии, в том числе и с участием несовершеннолетних.

Также в Центральный райсуд Николаева был передан, вместе с договором о признании виновности, обвинительный акт относительно уже бывшего начальника отдела по обороту оружия в сфере разрешительной системы ГУНП в Николаевской области Виталия Данича - суд также отказался утверждать сделку между прокурором и обвиняемым.

Еще ранее в Николаеве судья отказал прокуратуре в сделке с подозреваемым в торговле оружием из зоны АТО из-за «неадекватно мягкого наказания». Но позже суд по этому делу все же отпустил одного обвиняемого по амнистии, а второму все же назначил условный срок.

А при рассмотрении одного из производств в Николаеве суд обнаружил подделку со стороны правоохранительных органов в документе о якобы «примирении» сторон.

Прокурор Николаевской области Тарас Дунас, комментируя мягкие наказания по сделкам между своими подчиненными и обвиняемыми, уверял, что никакого сговора в таких делах между сторонами нет.