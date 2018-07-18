«Неэффективная реакция полиции»: посольство США осудило нападение на НАБУ и бездействие МВД

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине обеспокоено нападениями «титушек» на здание Национального антикоррупционного бюро Украины и общественных активистов, а также слабой реакцией полиции на такие преступления.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Twitter.

«Мы глубоко обеспокоены сегодняшними нападениями на гражданское общество и НАБУ. Титушки, что запугивают реформаторов, и неэффективная реакция полиции неприемлемы в современном демократическом обществе», - заявили американские дипломаты.

Ми глибоко стурбовані сьогоднішніми нападами на громадянське суспільство та @nab_ukr Тітушки, що залякують реформаторів, та неефективна реакція поліції, є неприйнятними в сучасному демократичному суспільстві. @Shabunin — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 17 июля 2018 г.

Напомним, что 17 июля в здание НАБУ ворвались неизвестные и устроили погром. В тот же день произошли стычки между активистами и возле здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В НАБУ возмутились бездействии полиции при нападении, а также заявили, что к этому происшествию причастны определенные политсилы, в частности нардеп Евгений Дейдей и приближенные к руководству МВД. Также в ведомстве связывают эти события с протестом НАБУ относительно закрытия «дела рюкзаков», в котором фигурировали сын главы МВД Авакова и его бывший заместитель.