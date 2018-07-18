Командующий ВМС распорядился не по уставу: суд отменил протокол на командира морпехов, не сменивших берет при Порошенко

В Николаеве суд отменил админпротокол за невыполнение приказа на командира взвода 1-го Феодосийского отдельного батальона морской пехоты.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального райсуда Николаева.

Как известно, ранее появилась информация, что часть морских пехотинцев, которые во время празднования Дня морской пехоты на торжественных мероприятиях не сменили черные береты на новые - это бойцы 1-го Феодосийского отдельного батальона морской пехоты и своими действиями они выступили против смены цвета берета. Через несколько дней после этого на лейтенанта морпехов Алексея Литвиненко составили протокол об административном правонарушении за невыполнение требований начальства.

В судебном заседании военнослужащий пояснил, что в ходе торжеств по случаю 100-летия со дня создания морской пехоты Украины он вместе с другими военнослужащими выстроились в пять шеренг по пятнадцать человек. Младший лейтенант находился в первой шеренге. Перед зачитыванием доклада о смене беретов была подана команда «Смирно».

«Во время доклада к нему сзади подошел неизвестный, дернул за китель и предложил на русском языке подойти к нему. Поскольку военнослужащий выполнял команду «Смирно», он не мог повернуться, не видел формы или лицо человека, а то же лицо не представилось, поэтому он проигнорировал его требования. Впоследствии он узнал, что это был Командующий Военно-морскими силами Украины (вице-адмирал Игорь Воронченко, - ПН)», – говорится в сообщении.

Свидетели из числа военнослужащих, которые также находились в строю во время торжеств, объяснили, что младший лейтенант морпехов физически не мог видеть лицо человека, который к нему обращался и требовал подойти. Кроме того, один из свидетелей отметил, что официальный приказ с соблюдением требований Устава военнослужащему не отдавался.

«Исследовав материалы дела, суд установил, что из них не усматривается, в чем именно заключался приказ, в связи с чем он отдавался и при каких обстоятельствах. Сам Командующий не был опрошенный, с какой целью он требовал от военнослужащего подойти к нему не выяснено, было ли такое требование законным - не понятно. При таком, поскольку материалами дела вину младшего лейтенанта не подтверждено, других объективных доказательств виновности не установлено, суд пришел к выводу об отсутствии в его действиях состава административного правонарушения и постановил закрыть производство», – отметили в суде о решении судьи Ивана Дирко.

Напомним, что после этого происшествия в Военно-морских силах Украины заявили, что большинство морских пехотинцев, которые отказались сменить береты в ходе церемония с участием Президента Украины, были уволены в запас. А еще через три дня командование морской пехоты пояснило, что по плану береты цвета морской волны обновят до 2019 года и отрицают наказание кого-либо из военнослужащих за ношение черного берета. Командование акцентировало на том, что все военнослужащие неприкосновенно выполняют приказы руководства.

Стоит отметить, что на официальных мероприятиях с участием Президента Украины принимаются усиленные меры безопасности. Все участники мероприятие должны пройти процедуру аккредитации с предоставлением паспортных данных, а перед самим мероприятием подтвердить свою личность и пройти досмотр личных вещей и рамку металлодетектора. На данный момент нет ответа, как уволенные в запас морпехи смогли пройти на мероприятие с участием Петра Порошенко.