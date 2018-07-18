Полиция разыскивает жителя Николаевщины, который стрелял в мужчину

Николаевское отделение полиции разыскивает 32-летнего Виталия Малинского, который подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Приметы разыскиваемого: рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы короткие, глаза карие, губы полные.

Полиция просит граждан, которые владеют информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить в Николаевское отделение полиции по адресу: Николаев, улица Очаковская, 164, или по телефонам: (0512) 48-05-02, (097) 031-83-07, (063) 909-22-71 или 102.

В полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» уточнили, что Малинский подозревается в стрельбе в жителя Степового, которая произошла на дискотеке.