После столкновений возле САП и НАБУ в полиции открыли два уголовных производства

По фактам массовых беспорядков, произошедших 17 июля 2018 года около помещений Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), зарегистрировано два уголовных производства.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

В частности, по факту действий возле и в помещении НАБУ, квалифицированных как хулиганство, в отношении группы лиц открыто соответствующее уголовное производство по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование дела будет вести Соломенское управление полиции Нацполиции в Киеве.

Что касается столкновений возле здания САП, в отношении отдельных участников акции внесены сведения в ЕРДР также по факту хулиганства (ч. 2 ст. 296 УК Украины). Неизвестные применили зеленку и облили ею активистов, которые требовали увольнения руководителя САП Назара Холодницкого.

Досудебное расследование по данному факту будет осуществляться Шевченковским управлением полиции в Киеве.

Напомним, что 17 июля в здание НАБУ ворвались неизвестные и устроили погром. В тот же день произошли стычки между активистами и возле здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В НАБУ возмутились бездействии полиции при нападении, а также заявили, что к этому происшествию причастны определенные политсилы, в частности нардеп Евгений Дейдей и приближенные к руководству МВД. Также в ведомстве связывают эти события с протестом НАБУ относительно закрытия «дела рюкзаков», в котором фигурировали сын главы МВД Авакова и его бывший заместитель.

В посольстве США в Украине выразило обеспокоенность нападениями «титушек» на здание НАБУ и общественных активистов, а также слабой реакцией полиции на такие преступления.