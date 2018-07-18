Антимонопольный комитет пригрозил «Днепроазоту» штрафами за отказ продавать хлор

Антимонопольный комитет Украины может оштрафовать «Днепроазот» на 10% от дохода за отказ продавать свою продукцию, которая в Украине массово используется для очистки воды.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Реагируя на обращение «Днепроазота» о возможности увеличения цены на хлор АМКУ сообщил, что согласно своих полномочий и задач он не является ценовым регулятором, не устанавливает и не предоставляет выводы об экономической обоснованности цен на товары.

«Вместе с тем, Комитет имеет полномочия в рамках рассмотрения заявлений о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции определять, является ли злоупотреблением монопольным положением установление предприятием-монополистом таких цен, которые невозможно было бы установить при условии существования конкуренции на рынке», - говорится в сообщении.

«Цены на хлор жидкий являются свободными, самостоятельно устанавливаются субъектом хозяйствования и на которые отсутствует госрегулирование. Если «Днепроазот» уверен в обоснованности повышения цены на свою продукцию - ни один действующий нормативно-правовой акт не запрещает такие действия», - сообщает комитет.

В АМКУ отмечают, что частичный или полный отказ предприятия, занимающего монопольное положение на рынке, от реализации товара при отсутствии альтернативных источников признается злоупотреблением монопольным положением.

Как отмечается, это нарушение влечет наложение штрафа до 10% дохода субъекта хозяйствования от реализации продукции за последний отчетный год, предшествовавший году, в котором налагается штраф.

В АМКУ также сообщили, что рассмотрение заявления «Днепроазота» о предоставлении выводов относительно квалификации действий состоится на заседании комитета, запланированном на 19 июля.

Напомним, ранее сообщалось, что «Николаевводоканал» с 16 июля намеревались «снизить водоснабжение» своим абонентам из-за минимального запаса хлора для очистки воды.

В Ассоциации водоканалов Украины заявили, что хлор для очистки воды будут импортировать из Европы.

Позже замглавы Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи сообщил, что на «Николаевводоканале» запасы хлора смогут пополнить с 18 июля. После этого генеральный директор КП «Николаевводоканал» Борис Дуденко сообщил, что зарубежный хлор, который будет поставляться в Украину, в два раза дороже, чем тот, что поставлял «Днепразот», однако у предприятия эта разница в тарифе не заложена. В связи с этим обстоятельством, предприятию необходимо дополнительно 3 миллиона гривен на закупку хлора.

На сессии Николаевского горсовет мэр Александр Сенкевич сообщил, что проблема с поставкой хлора решена, но более детальной информации не предоставил, сославшись на государственную тайну.