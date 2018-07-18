Николаевской бригаде локомотива, погрузившей труп женщины в пакеты, еще не объявили о подозрении

В Николаеве прокуратура еще не объявила о подозрении машинисту и его помощнику, которые на поезде переехали женщину, а потом погрузили ее труп в пакеты и выбросили в другом месте.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Соответственно, локомотивной бригаде до объявления о подозрении не могут избрать меру пресечения. А это значит, что машинист и его помощник еще вольны в своих перемещениях. Когда им объявят о подозрении, в прокуратуре не уточнили.

Напомним, что происшествие с участием поезда №2518 Апостолово – Николаев произошло вечером 13 июля на станции Березнеговатое. Сообщалось, что поезд переехал женщину и машинист с помощником пытались это скрыть. Они спрятали тело в пакеты, погрузили их в шахту холодильного отсека и уехали с места происшествия. Тело они выбросили на обратном пути.

Полиция опросила локомотивную бригаду еще 14 июля. Машинист и его помощник говорили, что они решили скрыть произошедшее из-за страха обвинения в том, что они не избежали наезда на погибшую. По факту случившегося открыты уголовные производства по части 3 статьи 276 («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, если они повлекли гибель людей») и по части 1 статьи 297 («Надругательство над трупом») Уголовного кодекса Украины.