В ГПУ заявили, что похищенного в Николаеве турецкого журналиста выдали режиму Эрдогана по официальному запросу

Юсуф Инан В Генеральной прокуратуре Украины подтверждают факт выдачи на запросов турецкой стороны гражданина Юсуфа Инана.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Как известно, днем 12 июля в центре Николаева похитили оппозиционного турецкого журналиста и учредителя николаевского благотворительного фонда Юсуфа Инана. Турецкие власти обвиняют его в распространении через соцсети информации, которая якобы наносит вред государству.

В комментарии «Преступности.НЕТ» жена Инана - Екатерина - рассказала, что ее мужа задержали сотрудники управления СБУ в Киевской области с соответствующим решением суда на территории Николаева. Как пояснила она, 13 июля судья Заводского райсуда вынес решение о депортации Инана, поскольку его вид на жительство якобы аннулировали, однако ему самому об этом не сообщили. О депортации мужа Екатерина узнала из турецких СМИ, где увидела фотографию Инана на фоне флага Турции. Также у него на руках был стяжки, которые используют сотрудники правоохранительных органов. Также Екатерина добавила, что по факту похищения ее мужа полиция уголовное производство не открывала.

«В отношении него Генпрокуратура Украины приняла постановление о выдаче на основании запроса турецкой стороны», – прокомментировали ситуацию в Генпрокуратуре.

Вместе с тем в комментарии «Громадському» жена Инана сообщила, что ее муж никогда не занимался оппозиционной деятельностью и был в составе партии президента Реджепа Эрдогана. По словам жены, обвинения Инана, которые инкриминирует ему суд в турецком Измире, ничем не обоснованы.

Екатерина Инан добавила, что при попытке госпереворота летом 2016 года Юсуф как и все освещал те события.

«Он сам ничего не писал, брал новости с других ресурсов. Работает журналистом 18 лет. А во время государственного переворота освещал те события, как и все. В то время ездил в Турцию на свадьбу сына, но потом вернулся в Украину», - рассказала женщина.

Отмечается, что Юсуф Инан, уже находясь задержанным в Николаеве, написал письмо президенту Турции Реджепу Эрдогану.

Также сообщается, что в обращении он отметил, что до сих пор входит в его партию «Справедливости и развития» и хорошо знаком со многими его членами, и выступать против деятельности Эрдогана на стороне проповедника Фетхуллаха Гюлена точно не мог.

Напомним, что два года назад в Турции произошла попытка военного переворота, но президенту Эрдогану удалось остаться у власти. После этого он начал проводить репрессии против своих политических противников. Задержание Инана может быть связано со второй годовщиной попытки переворота в Турции.